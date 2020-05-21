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  4. 21 Mayıs 2020 19:43

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile bir görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile bir görüşme gerçekleştirdi
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Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel konular, terörle ortak mücadele ve Irak'ın yeniden imarı konularının tüm boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin Irak'a yönelik desteğini vurguladıklarını aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile yaptığı görüşmede ise Filistin konusu gündeme geldi.

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