Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı

DEVA lideri Ali Babacan’ın Elazığ’daki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş cebinden çıkardığı 5 TL’yi uzatarak “İhtiyacı varsa AKP’nin bunu vereyim. Bunu da kendisine iade ediyorum alsın AKP yesin bunu" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan bugün Elazığ’da esnaf ziyareti yaptı. Elazığlı bir genç, sohbet sırasında Ali Babacan’a şunları söyledi:

“Biz gençler olarak özgürce kendimizi ifade edebileceğimiz bir ülke istiyoruz. Şimdi ben burada medyanın karşısında konuşuyorum, ama bir yandan da korkuyorum. Çünkü ben buradan çıktığım zaman polis arkadaşlar; Sen AK Parti'yi nasıl kötülersin’ diye beni alacaklar biliyorum, o haldeyiz. Her şey torpil olmuş.”

Babacan, Elazığ’da kendisini görmeye gelen yurttaşlara da seslendi. Babacan'ın konuşması sırasında Elazığlı bir vatandaş cebinden 5 lira çıkartarak, “İhtiyacı varsa AKP’nin bunu vereyim” dedi. Babacan, yurttaşa; “Onlar swap alıyorlar dışarıdan” yanıtını verdi. Yurttaş şöyle devam etti:

“Açlık sınırı 7 bin 500, asgari ücret ne kadar 5 bin 500. Bunu da kendisine iade ediyorum alsın AKP yesin bunu" dedi.

Bir başka vatandaş da "Bir kilo domates alın diyen utansın başkanım, Elazığ (AKP) milletvekili o utansın” diye seslendi.

“ÜÇ BUÇUK SENEDİR BİR SOSYAL KONUT YAPILACAK”

Daha önceki sosyal konutlardan hak sahibi olmasına rağmen herhangi bir şekilde faydalanamadığını söyleyen bir yurttaş Babacan’a; “Sayın başkanım, bak burada deprem oldu. Üç buçuk senedir bir sosyal konut yapılacak. Üç buçuk senedir, biz hala hak sahibiyim dükkanımı alamamışım” diye seslendi.

ANKA