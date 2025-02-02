Cemal Enginyurt ile Salih Uzun CHP'ye katıldı

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katıldıklarını açıkladı.

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı.

Salih Uzun, Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP'ye katıldıklarını duyurdu.

Tercihlerinin sıcak gündemlerle de alakalı olduğunu belirten Uzun, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" diye konuştu.

Uzun, katılım töreninin CHP'nin salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısında yapılacağını açıkladı.