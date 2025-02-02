  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İki milletvekili CHP'ye katıldığını açıkladı

Cemal Enginyurt ile Salih Uzun CHP'ye katıldı

Cemal Enginyurt ile Salih Uzun CHP'ye katıldı
Güncelleme:

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katıldıklarını açıkladı.

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı.

Salih Uzun, Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP'ye katıldıklarını duyurdu.

Tercihlerinin sıcak gündemlerle de alakalı olduğunu belirten Uzun, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" diye konuştu.

Uzun, katılım töreninin CHP'nin salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısında yapılacağını açıkladı.

Etiketler salih uzun cemal enginyurt CHP milletvekili TBMM
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elleriniz kırılsın be! Engelli çocuğa infial yaratan aile boyu şiddet kamerada! Elleriniz kırılsın be! Engelli çocuğa infial yaratan aile boyu şiddet kamerada! Kızıl Goncalar'da her şeyi değiştirecek kanlı oyun Kızıl Goncalar'da her şeyi değiştirecek kanlı oyun Son Osmanlı padişahı Vahdeddin'in torunu Prens İbrahim vefat etti Son Osmanlı padişahı Vahdeddin'in torunu Prens İbrahim vefat etti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Orta Doğu önerisine sert tepki Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Orta Doğu önerisine sert tepki Uludağ'da sömestirin son günü kalabalığı Uludağ'da sömestirin son günü kalabalığı 10 yaşındaki Ali, doğuştan tek kolluyla şampiyonluğa kulaç attı 10 yaşındaki Ali, doğuştan tek kolluyla şampiyonluğa kulaç attı Devlet hastanesindeki kanlı yasak aşk skandalında ifadeler ortaya çıktı Devlet hastanesindeki kanlı yasak aşk skandalında ifadeler ortaya çıktı Erdoğan oy kaybını itiraf edip, seçim tarihi verdi Erdoğan oy kaybını itiraf edip, seçim tarihi verdi Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki deprem fırtınası sonrası kritik uyarı Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki deprem fırtınası sonrası kritik uyarı Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığı sorusuna dikkat çeken yanıt Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığı sorusuna dikkat çeken yanıt
Asker mi uğurladılar savaş mı çıkardılar belli değil! Asker mi uğurladılar savaş mı çıkardılar belli değil! Ege'deki depremlerin arkasındaki neden yanardağ çıktı Ege'deki depremlerin arkasındaki neden yanardağ çıktı Survivor Turabi şarkıcı olup, ''keşke olmasaydı'' dedirtti Survivor Turabi şarkıcı olup, ''keşke olmasaydı'' dedirtti TSK'dan ihraç edilen teğmenler Anıtkabir'i ziyaret etti TSK'dan ihraç edilen teğmenler Anıtkabir'i ziyaret etti Kız meselesi kavgasında kan aktı Kız meselesi kavgasında kan aktı Ahmet Mümtaz Taylan'dan Kızılcık Şerbeti itirafı Ahmet Mümtaz Taylan'dan Kızılcık Şerbeti itirafı