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Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a olay sözler

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye (DP) geçen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, TVNET canlı yayınında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Geçmiş yıllarda yaptığı "Her ülkücü MHP'lidir. MHP dışında hiçbir ülkücü tanımı kabul etmiyorum." sözlerine ilişkin konuşan ve sözlerinin bir çelişki oluşturmadığını savunan Enginyurt, "Ülkücülerin yeri MHP'dir. Ülkücülerin olması gereken yer MHP'dir. 'Ülkücüyüm' demeye devam edip 'DP'den de temsil ediyorum' demiyorum. Hiçbir söylemimde 'Ben Ülkücüyüm buyurun MHP'li arkadaşlar buradayım' söylemimi bulamazsınız." diye konuştu.

Cemal Enginyurt, açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri tepki çekti.

Enginyurt "Gamze İlgezdi ile Sezgin Tanrıkulu cenazeye gitti, biz bu CHP’yle bir olmayalım. Ne yapalım Recep Tayyip Erdoğan’la bir olalım, anamızı bellemeye devam etsin mi diyelim. Ne yapalım."  dedi.

Tansiyonun yükseldiği o anlarda Karagöz'ün "Bunlar ağır ifadeler" diyerek araya girmesinin ardından Enginyurt çark etti.

 

Etiketler cemal enginyurt recep tayyip erdoğan
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