CHP 23 Haziran planını açıkladı: ''Sıkıysa oyları çalsınlar!''

Bekaroğlu, “Her şey açık bir şekilde yapılacak, şeffaf bir şekilde yapılacak ve sonuçlar orada hemen o gün bir saat içinde bütün Türkiye öğrenecek. Buradan şöyle bir meydan okuyoruz, hadi sıkıysa çalsınlar, sıkıysa o gün seçimin sonucunu ilan etmesinler, sıkıysa anında Saraçhane’deki işgali kaldırmasınlar sıkıysa, meydan okuyoruz” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Bekaroğlu, YSK’nin İstanbul kararına değinerek şunları söyledi:

“6 Mayıs’da YSK eliyle demokrasiye, sandığa bir darbe yapılmıştır. Biz bu sonucu kabul etmiyoruz elbette yani bu sonucu reddediyoruz. Burada soru şu ‘madem bu sonucu reddediyorsunuz niçin seçimi boykot etmiyorsunuz?’. Soruları soruluyor. Bu darbeyi açığa düşürmek için giriyoruz. Demokrasiyi kurtarmak için sandığı kurtarmak için giriyoruz. Biz demokrasiye inanıyoruz.

Öyle bir seçim yapacağız ki daha evvel bir sandıkta bir resmi görevli, iki, üç tane, dört tane gözlemcimiz, müşahidimiz vardı şimdi yine tabii bir tane resmi görevli ama 10 tane müşahit olacak, her şey açık bir şekilde yapılacak, şeffaf bir şekilde yapılacak ve sonuçlar orada hemen o gün bir saat içinde bütün Türkiye öğrenecek. Buradan şöyle bir meydan okuyoruz, hadi sıkıysa çalsınlar, sıkıysa o gün seçimin sonucunu ilan etmesinler, sıkıysa anında Saraçhane’deki işgali kaldırmasınlar sıkıysa, meydan okuyoruz.”

