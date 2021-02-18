CHP, AK Parti kongrelerini Bakan Koca'ya sordu

AK Parti kongrelerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması tepkilere neden oldu.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, AK Parti'nin il kongrelerindeki kalabalığı TBMM gündemine aldı. Kongrelerde pandemi kurallarına uyulmadığını belirten Tokdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir soru önergesi verdi.

Tokdemir'in hazırladığı önergede şu sorular yer aldı;

-Yapılan kongreler Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dâhilinde mi yapılmaktadır?



-Lokanta ve kahvehanelerin kapalı tutulduğu bu süreçte yapılan kongreler hastalık riskini artırtan bir tehdit değil midir? Lokanta ve kahvehanelerde bulaşabilen virüsün tam kapasite dolu olana kongre salonlarında bulaşmamakta mıdır?



-Sokağa çıkma yasakları ve birçok alanda kısıtlama uygulanırken ve Bilim Kurulu'nun tavsiye ve görüşleri ortadayken binlerce kişinin bir araya geldiği bu programlar nasıl yapılabiliyor?



-Bakanlığınız, yapılan bu kongrelerin salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkileyeceği hususunda Cumhurbaşkanlığına herhangi bir öneride bulunmuş mudur?



-Bundan sonraki süreçte de bu tür programlar devam edecek midir?

"LEBALEP DOLU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize kongresinde "Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu günlerde, salon lebalep dolu" diyerek övünmüştü.

ERDOĞAN ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti'nin binlerce kişinin katıldığı kongrelerinde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmediğine yönelik eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongresine çamur atmasını tebessümle karşılıyorum. Kırptıkları görüntüler ile bizim coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor. Hakikat güneşi balçıkça kapanmaz" ifadelerini kullanmıştı.