CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zeybek, iktidarın 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarını hatırlamadığını belirterek, tüm belediyelerin mevcut borçlarının SGK'nın 2024 yılı gelir bütçesi içerisindeki payının yüzde 3'üne denk geldiğini söyledi. Zeybek, "Aklı sıra emekliler ile CHP'li belediyeleri karşı karşıya getirmeye çalışan iktidarın gerçek amacı, SGK'nın vadesi geçmiş prim alacaklarını tahsil etmek mi yoksa CHP'li belediyelerin vatandaşlara hizmet etmesini engellemek mi? Eğer iktidar SGK'nın vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor olsaydı, 2023 yılı sonunda 540 milyar lirayı bulan ve son aylarda da 750-800 milyar liraya ulaştığını tahmin ettiğimiz tüm alacaklarının üzerine giderdi. Üstelik Sayıştay, raporlarında yıllardır SGK'yı alacaklarını tahsil etmek için çalışmamakla suçluyor. SGK'nın Haziran 2024 sonu itibarıyla belediyelerden alacağı miktar, 96 milyar lira. Bu rakam, SGK'nın 750 milyar liraya çıktığını tahmin ettiğimiz rakam içerisindeki payın yüzde 12-13'lük oranı temsil etmektedir. Eğer iktidar gerçekten SGK'nın alacaklarını tahsil etmek istiyorsa; belediyelerden önce bugüne kadar borcunu açıklamayan başta yandaş şirketlerin borçlarının oluşturduğu yüzde 87-88'lik oranın üzerine gitmeyi neden hiç düşünmedi?" dedi.

'SGK'YA BORCU OLAN FİRMALAR AÇIKLANSIN'

Zeybek, CHP'li belediyelerin Hazine'den aldığı payın kaynağından kesildiğini iddia ederek, "İktidarın SGK'ya belli bir miktar; örneğin 1 milyon veya 5 milyonun üzerinde vergi borcu olan firmaları açıklamasını istiyoruz. 4 yıldır bu rakamlar açıklanmıyor. Bu açıklama için SGK'nın da yetkisi bulunuyor. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 409'uncu maddesi bu yetkiyi veriyor ancak yıllardır açıklama yapılmıyor. Bu liste açıklandığında; hangi kamu kuruluşlarının, hangi yandaş şirketlerin, kimlerin SGK'ya ne kadar borcu olduğu da ortaya çıkacak. Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, vergi teklifi hazırlıkları ile ilgili bir sunumu da kamuoyuna sızdırılmıştı. Anlıyoruz ki iktidar, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kazanmasını hala içine sindirememiştir. CHP'li belediyelerin elini, kolunu bağlamak için bir yasal düzenleme hazırlığına girişmiş durumdadır. Belediyelerin ve bağlı kuruluşların yanı sıra belediye şirketlerinin de vergi ve sigorta borçlarının belediyelere ayrılan bütçe payından, kaynağından kesmek üzere bir hazırlığın yapıldığını da duyuyoruz. İktidar anayasaya açıkça aykırı olan bu düzenlemeyi TBMM'ye getirmeyi artık aklından geçirmemelidir" diye konuştu.

'AK PARTİ'Lİ BELEDİYELER BORCU BİRİKTİRİYOR'

2019 ve 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen belediyeleri toplam 5 milyar 340 milyon dolar borçla devraldıklarını öne süren Zeybek, güncel borcun 2 milyar 616 milyon dolara düştüğünü kaydetti. Zeybek, CHP'ye geçen en borçlu 10 ilçe belediyesinin borçlarını tek tek sayarak, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 96 milyar olarak açıkladığı borcun 3'te 2'sinin CHP'li belediyeler tarafından yönetilen şehirlere ait olduğunu söylemiştir. Oysa biliyoruz ki Türkiye nüfusunun yüzde 66'sı da bugün CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Burada Sayın bakandan şunu duymak istiyoruz; en borçlu 5 CHP belediyesini açıkladınız. Peki, en borçlu 5 AK Parti'li, MHP'li ya da diğer partiler tarafından yönetilen belediyelerin borçlarını açıklamayı neden düşünmüyorsunuz? CHP'li belediyelere ait olan borçların dökümünü yaptığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor, geçmişten beri CHP tarafından yönetilen belediyelerde 39 milyar liralık borç, yeni aldığımız belediyelerden 20 milyar liralık bir borç, 2019 yılında devraldığımız 5 büyükşehir belediyesinde ise 6 milyar liralık bir borç görünüyor. Gözüken o ki AK Parti'li belediyeler borcu biriktiriyor, CHP'li belediye başkanlarını da bu borcu sürekli olarak ödemekle mükellef sayıyorlar" dedi.

DHA