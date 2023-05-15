CHP elindekinden de oldu! Sandalye sayısı düştü...

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, geçen seçimlere göre milletvekili sayısını 21 arttırdı. Ancak DEVA 13, Gelecek ve SP de 10’ar olmak üzere CHP listelerinden toplam 33 vekil çıkardı. Bu vekillerin gitmesiyle CHP’nin sandalye sayısı geçen dönemin altında kalacak.

DEVA, SP, Gelecek ve DP’li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis’e 167 milletvekili getirebildi. Böylece geçen seçimlere göre milletvekili sayısını 22 arttırdı. Ancak, ittifak ortağı partilerin milletvekillerinin yeni yasama döneminde ayrılıp kendi partilerine geçişleriyle CHP’nin milletvekili sayısının geçen dönem 146 olan sayının altında kalacak.

33 vekil ayrılacak

CHP sıralarından DEVA 13, Gelecek ve SP de 10’ar olmak üzere toplam 33 vekil çıkardı. Böylece CHP’nin vekil sayısı 135 olacak. İYİ Parti ise geçen dönemki oy oranını korurken vekil sayısını 1 arttırarak 44’e çıkardı.

İYİ Parti bir vekil artırdı

İYİ Parti, 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldığı yüzde 10 oy oranı ile 43 milletvekilini TBMM’ye getirmişti. 4 milyon 959 bin 403 seçmen 2018 seçimlerinde İYİ Parti’yi desteklemişti. İYİ Parti, bu seçimde ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 9.87 oy oranına ulaşarak 44 milletvekilini Meclis’e göndermiş oldu.

Milletvekilliği aday listesinde yer alan Başkanlık Divanı’ndaki 15 kişiden üçü Meclis’e giremedi. Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay ve Hukuk ve Adalet Politikalar Başkanı Bahadır Erdem, Akşener’in seçilemeyen kurmayları oldu.