CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: ''Fedakarlığı yapan iktidar değil vatandaşlarımız''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’i karış karış geziyor. Vatandaşları, mahallelerine giderek sorunlarını dinleyen Ahmet Akın, ekonomik buhranın Balıkesir’de yarattığı tahribatı vatandaşlardan dinledi çözüm önerilerini anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ekonomik buhranda Balıkesirlilerin gösterdiği büyük fedakarlığın karşılığını iktidarın Balıkesirlilere veremediğini söyledi. Ahmet Akın, “Balıkesirliler, iktidarın fedakarlık nidalarını şaşkınlıkla izliyor. Balıkesir esnafı, çiftçisi, işçisi büyük bir fedakarlıklar gösteriyor. Ama iktidarın, emeğiyle geçinen insanlarımıza kulakları tıkalı, gözleri kapalı! İnsanlarımız kaderine terk edilmiş durumda. Fedakarlık yapan iktidar değil vatandaşlarımız” dedi.

ŞEHİT AİLELERİ HAYAT PAHALILIĞINDAN KORUNMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir’de ziyaretlerde bulundu, CHP Altıeylül, Karesi ve Edremit ilçe örgütleri ile bir araya gelen Ahmet Akın, Karesi Muhtarlar Derneğini, Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni, Dereçiftlik Mahallesi ile Ege Mahallesini ziyaret eden CHP’ye üye olan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Ahmet Akın, Türkiye’de yaşanan ekonomik buhranın etkisinin daha da derinleşerek sürdüğünü vatandaşların hayat pahalılığında zorlandığını ifade ettiklerini anlattı. Akın, “Ekonomi uçacak diye vaatler savuran iktidar bu vaatleri bir de fedakarlık nidalarıyla süsülemeye çalışıyor. Vatandaşlarımız fedakarlığı çarşıda pazarda kendileri yaptıklarını söylüyor. Ki bu doğru! Bu bir şehit yakını bu ekonomik buhranda geçinmek için ekmeğinden fedakarlık yapıyorsa iktidarın temsilcileri kalkıp biz fedakarlık yapıyoruz demesin. Evladının boğazından kısacak noktaya gelen vatandaşlarımız artık yeter diyor.” diye konuştu.

ŞOFÖR ESNAFI AKARYAKIT ZAMMINA İSYAN EDİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın akaryakıt zammı sonrası Ege Mahallesinde dolmuş esnafı ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Balıkesir’in Karesi ilçesinde köylerden ilçe merkezine dolmuş esnaflığı yapan şoförlerin sorunlarını dinledi. CHP’li Akın’ın “Şoför esnafı şu anda ne durumda?” diye sorması üzerine bir esnaf; şunları dile getirdi:

“Şoförlerin hepsi gariban. Perişan durumdayız. Geçen 35 kuruş geldi zam. Şimdi yine geldi. Mazotu böyle fullume, doldurma durumumuz yok. Sadece öğrenci servisimizin olduğu gün mazot alabiliyorum. Artık vatandaşta da para yok. Vatandaş ektiği buğdayın, arpanın, domatesin karşılığını alamadı. Şoförün de hiçbir şeyi yok. Girdiler çok yüksek.”

Başka bir şoför esnafı ise “Cebimizde çay parası bile yok. Çay 1,5 lira. Millet bunun hesabını yapıyor. Geldik 8 kişiyle döneceğiz belki 5 kişiyle o da çıkarsa. Köylerde para yok. İnsanlar gelemiyor zaten” diye konuştu.

“İktidar esnafımıza destek verdiğini söylüyor. Esnafımıza soruyoruz, ‘destek aldınız mı?’ ‘Hayır’ cevabını alıyoruz. ‘Kiranı ödeyebiliyor musun?’ Aldığımız cevap, bırakın kirayı eve ekmek götürecek paramız yok’ diyor esnafımız. Çiftçimiz, besicimiz, süt üreticimiz artık ne ekebilecek durumda ne de ekmek kapısı hayvanlarına bakabilecek durumda. İhtiyaç sahibi insanlarımıza soruyoruz, elektrik faturanı, doğalgaz faturanı ödeyebiliyor musun?’ Cevap yine hayır oluyor. Bir yıl biriken borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımız var.” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, tam kapanma sürecinde yarından itibaren Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç, Savaştepe, Bigadiç, Sındırgı, Erdek ilçelerine ziyaretlerde bulunacak.