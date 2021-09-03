CHP, Gökçek'in israf enkazı Ankapark için harekete geçti

CHP'li 27 milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara yapılan Ankapark için Meclis Araştırması istedi.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve 26 CHP Milletvekili 801 milyon dolara mal olan ve çürümeye terk edilen Ankapark için Meclis Araştırması istedi.

TBMM'ye sunulan araştırma önergesinde, Ankapark'ın 8 ay çalıştıktan sonra kapatıldığı ve Büyükşehir Belediyesi bütçesinden park için 801 Milyon dolar (6 Milyar 683 Milyon TL) harcandığı belirtildi.

Ankapark bu miktar ile, 4 milyar 39 milyon lira olan 2021 Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bile üzerinde para yedi. MİT'inin 2 milyar 628 milyon lira olan bütçesi de Ankapark'a harcanan paranın üçte biri oldu.

CHP'li Yeşil ve arkadaşlarının önergesinde, Ankapark'ın kapandığından bu yana 112 Milyon TL tutarında hasar tespit edildiği de vurgulandı ve “Ankapark makine mezarlığına dönüşmek üzeredir'' denilerek şu görüşlere yer verildi: “Milli servet niteliğindeki Ankapark'ın çürümesi önlenerek, kamu zararının önüne geçilmelidir. Bu rezilliğin bir an önce durdurulması gerek. Zararın oluşmasına sebebiyet verenler, kast ve ihmali bulunanlar yargı önünde hesabını verecektir.”