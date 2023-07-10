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CHP, iki kararnamenin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, iki kararnamenin iptali için AYM'ye başvurdu
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 147 ve 149 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin (CBK) iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP'li Günaydın, AYM önünde yaptığı açıklamada, bugün CHP TBMM Grubu olarak, 147 ve 149 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin iptali için AYM'ye başvurduklarını belirterek, "147 sayılı CBK ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na, kamu görevlisi olmadığı halde yönetim kurulu üyesi olarak atanan kişilerin görevlerinin bitmesi ya da görevlerine son verme durumlarının ortaya çıkması halinde; iki yıl süreyle özlük haklarının tümüyle ödenmeye devam edilmesine yönelik bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemenin hukukla ve adaletle uyarlı bir tarafı yoktur. Üstelik de herhangi bir olumsuz durumla üyeliğine son verilen kişinin dahi özlük haklarının ödenmesine 2 yıl süreyle devam edilmesi kabul edilemez. Bu olsa olsa yandaşa bir rant dağıtma ve rant akıtma mekanizmasıdır. Bu çerçevede 147 sayılı bu CBK'nın iptali amacıyla AYM'ye başvurmuş bulunuyoruz" dedi.

Günaydın, 149 sayılı CBK'da ise hukuken ya da adalet açısından kendilerine aykırı bir şey olmadığını ancak bir yetki aşımının söz konusu olduğunu söyleyerek, "Çünkü burası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilecek bir alan değildir. Anayasa uyarınca yalnızca TBMM'nin yasama faaliyetiyle düzenlenebilecek bir konuyu açıkça CBK kendi düzenleme alanına dahil etmiştir. Bu anlamıyla da Anayasa'ya aykırıdır. Biz hem 147 hem 149 sayılı CBK'ların iptali ile hukuka uyarlı bir düzenin ve buna bağlı bir iktisadi yaşamın Türkiye'de egemen olmasını diliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden de bu doğrultuda doğru bir kararın verilmesini takip edeceğiz" diye konuştu. 

DHA

Etiketler chp cumhurbaşkanlığı kararnamesi aym anayasa mahkemesi
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