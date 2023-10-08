CHP İstanbul'da kongre günü: Canan Kaftancıoğlu yuhalandı

CHP İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 08.00 itibarıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Canan Kaftancıoğlu kürsüye çıktığı sırada yuhalandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak. 600'den fazla il delegesinin oy kullanmasının beklenildiği kongre akşam saatlerine kadar sürecek. CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti. Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü.

CANAN KAFTANCIOĞLU YUHALANDI

CHP İstanbul 38. İl Kongresi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun konuşmasıyla başladı.

Partililere son kez seslenen Kaftancıoğlu kürsüye geldiği sırada yuhalandı.

Kaftancıoğlu sahneye çıktığında ise "Kayyum gidecek, Özgür gelecek" sloganları atıldı.

DHA