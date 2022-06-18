CHP-İYİ Parti arasında ‘Ön koltuk’ gerginliği!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmir programları çakıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmir programları çakıştı.

İYİ PARTİ ÖN KOLTUKLARI KAPATTI!

Dün akşam 17:55-19:10 Ankara-İzmir tarifeli uçağı Millet İttifakı Liderlerinin ekiplerinin koltuk kapmacasına dönüştü.

CHP’LİLER GERİ PLANDA KALDI!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ekibi uyanık davranarak ilk 4 sırayı kapatınca uçakta olanlar oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi 5. Sıradan itibaren kendilerine uçakta yer bulabildiler.

CHP GENEL MERKEZİNDE TARTIŞMA!

CHP Genel Merkezinde yaşanan bu olayların öncesinde Özel Kalem Sekreteri Derya Gödek ile Koruma Müdürü Cihangir Sağıroğlu arasında sert bir tartışma yaşandı. Koruma Sağıroğlu koltuk numaralarını görünce Sekreter Gödek’e “İşini doğru yap! Gerekirse Meral hanımın Özel Kalemi Esma hanımı arayarak çözseydin” dediği Sekreter Gödek’in ise “Bana işimi öğretme” diyerek çalışanların gözü önünde tepki gösterdiği iddialara yansıdı.

Öte yandan, Derya Gödek’in bizzat Millet İttifakı Genel Başkanlarının özel kalemlerini bypass ederek Genel Başkanları araması da tepkilere neden olmuştu. Yaşanan uçak krizinde de ittifak partilerinin Özel Kalem Müdürleri ile bir diyaloğu olmadığı da bir kez daha ortaya çıktı.

SUNUCU BOZKURT 5. SIRAYI DOĞRULADI!

CHP’nin sunucusu Barış Bozkurt sosyal medya hesaplarında “5. Sırada yolculuk yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu” paylaşımı ise yaşanan ön koltuk krizini doğruladı.