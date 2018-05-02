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  4. 02 Mayıs 2018 00:12

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifak konusunda anlaştı

CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin erken seçimlerde ittifak konusunda anlaştığı resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılacağı ortaya çıktı.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifak konusunda anlaştı
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Türkiye dolu dizgin erken seçime giderken, gece yarısı Ankara kulislerine bomba gibi düşen bir gelişme haber merkezlerine ulaştı.

Son dakika haberine göre AK Parti ile MHP'nin kurduğu ve BBP'nin de dışarıdan desteklediği "Cumhur İttifakı"na karşı muhalefetin 4 partisi ittifak için anlaştı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN İTTİFAK

Buna göre CHP, İYİ Parti, SP ve DP milletvekili seçimlerinde ittifak için anlaştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise her parti kendi adayını destekleyecek. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor.

İTTİFAKIN İSMİ NE OLACAK ?

İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtilirken kulislerde konuşulan iki isimden birinin Milli Birlik, diğerinin ise Demokrasi İttifakı olduğu öğrenildi.

İKİ SÜRPRİZ İSİM DE LİSTEDE OLACAK

CHP’nin ayrıca, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ile Abdüllatif Şener’i milletvekili listelerinden aday göstermesi planlanıyor.

CHP'NİN ADAYI BEKLENİYOR

Öte yandan şu ana kadar AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı seçiminde aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açıklarken, CHP haricindeki diğer partiler de adaylarını belirledi. CHP ise Cumhurbaşkanı adayını bu cuma açıklayacağını duyurdu.

İşte şu ana kadar kesinleşen Cumhurbaşkanı adayları:

Cumhur İttiffakı: Recep Tayyip Erdoğan
HDP: Selahattin Demirtaş
İşçi Partisi: Doğu Perinçek
İYİ Parti: Meral Akşener
Saadet Partisi: Temel Karamollaoğlu

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