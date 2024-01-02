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CHP Lideri Özel, Karamollaoğlu ile görüştü

CHP Lideri Özel, Karamollaoğlu ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

Etiketler Özgür Özel Karamollaoğlu görüşme
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