CHP o ifadeyi seçim sloganı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim hazırlıkları devam ediyor. Parti seçimlerde kullanacağı slogan ve görsel malzemeleri tamamladı. CHP’nin seçim araçlarını ve alanlarını süsleyecek afişlerin tasarımı tamamlanarak CHP sitesinden yayınlandı. 24 Haziran seçimlerinde ‘Millet için geliyoruz’ sloganı kullanılacak.

CHP'nin seçim afişlerinde yer alan "Artık tamam" ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayı başında yaptığı bir konuşmada "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" demişti. Erdoğan'ın bu cümlesi özellikle muhalefet kanadından "O zaman tamam" diyerek yanıt bulurken, sosyal medyada da yapılan "Tamam" paylaşımları Twitter'da hem dünya gündeminde hem de Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar (trend topic) listesine girmişti.

TÜM RAKİPLERİ DE TAMAM DEMİŞTİ

Kısa sürede 2 milyonu aşkın "Tamam" tweet'i atılırken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu da "Tamam" mesajları yayınlayarak sosyal medyadaki bu akıma katılmıştı.