CHP'de bir ''değişim'' mesajı daha: ''Cesur, kararlı ve vefalı olacağım''

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım” dedi.

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuştu. Son günlerdeki ‘değişim’ çağrılarını değerlendiren Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saymaz’ın “Seçimde başarılı mıydınız?” sorusuna “Değiliz. Seçmenlere ‘Bu bir referandumdur. Demokrasi ya da otokrasi’ diyor ve kazanamıyorsak bu bir başarısızlıktır. Hezimet midir? Hayır. Muhalefete güç verebilecek br sonuç alındı. Ama sonuçlarından çok ciddi dersler çıkarılması gereken br yenilgidir” yanıtını veren Özel “Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım” dedi.

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