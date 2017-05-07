CHP'de Fikri Sağlar için karar verildi

CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere, olağanüstü toplandı.

CHP PM olağanüstü toplandı. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan karar doğrultusunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine PM üyeleri, genel merkezde bir araya geldi. Parti Meclisi'nde Fikri Sağlar'ın, Tüzüğün 70'inci maddesine istinaden "Tedbirli olarak kesin çıkarma istemiyle YDK'ya sevki" talep edilecek.

Toplantı öncesi, genel merkeze gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Selin Sayek Böke’nin partideki görevlerinden istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partide son yaşananların sürpriz olmadığını belirten Altay, başka istifalar bekleyip beklemediği konusundaki soruya "Siyasette her şey mümkün ama ben beklemiyorum." yanıtını verdi. Olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin de Altay "Bir, iki kişi bir şey talep ediyor diye olmaz. Kurultayın toplanmasının şekli bellidir." dedi. Engin Altay, "PM toplantısından, olağanüstü kurultay kararı çıkar mı?" sorusu üzerine "PM’nin gündemi belli, başka bir gündemi yok." karşılığını verdi.

HAK ETMEDĞİMİZ GÜNDEMLERİ KONUŞUYORUZ

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de "Olağanüstü kurultay tartışmalarına" ilişkin soru üzerine, "Partinin olağan kurultay süreci başlamıştır. Olağanüstü kurultay, mevcut delegasyonla kurultay yapmak demektir. Olağan kurultayda bu delegasyon değil, başka delegasyon gelecek demektir. Yeni delegasyon da Marslı olmayacaktır, CHP’li olacaktır. Olağan kurultay sürecini beklemek, yenilenmiş yapıyla kongre sürecini tartışmak daha sağlıklı olur, diye düşüyorum." yanıtını verdi.

Ankara Milletvekili Necati Yılmaz da aynı soruya karşılık, "Arzu etmediğimiz, hak etmediğimiz gündemleri konuşuyoruz. Türkiye’nin de partimizin de buna ihtiyacı yok. bugün PM’nin vereceği karar tüm bu sıkıntıları giderecektir. Türkiye’nin kurtarıcıya ihtiyacı yok, Türkiye’nin güçlü partilere ve organizasyonlara ihtiyacı var. Bir tek kurtarıcımız var o da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sürekli bir kurultay tartışmasını, sürekli bir genel başkanlık tartışmasını asla doğru bulmam." değerlendirmesini yaptı.

CHP'DEN FİKRİ SAĞLAR KARARI

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.