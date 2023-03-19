CHP'de gece yarısı krizi! Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu ile gizlice görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı "sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar" açıklamasının ardından Millet İttifakı yine karıştı

CHP Genel Merkezi'nde dün gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la gece yarısı 00:00’a kadar gizli görüşme gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir tv kanalınki şu sözleri tartışma konusu oldu.

“Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.”

Öte yandan Yavaş’a bu öneriyi getirmesini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in söylediği öne sürüldü.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçim kazanılmaması durumunda TBMM’de grubunun başında olmak istiyor. Geçtiğimiz yasama döneminde grubunun başında olmayarak genel kurulda Bütçe görüşmelerinde konuşma yapamaması parti içinde sıkıntı yaratmıştı

KILIÇDAROĞLU ÖNERİYİ REDDETTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bu önerisini dün gece CHP Genel Merkezindeki görüşmede reddederek şu ifadeleri kullandı:

" Bu benim seçim kazanacağıma inanılmıyor söylemidir, seçmende de umutsuzluk, güvensizlik oluşturur. " diyerek konuyu kapattı.