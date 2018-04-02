CHP'de İstanbul’a soldan, Ankara’ya sağdan aday

Kurultaylarını tamamlayan CHP’de yerel seçimler için düğmeye basıldı. Yerel seçimlerde; kır ve kent belediyeciliği olarak iki koldan çalışma yürüten CHP’de, “yerel yönetimlerin anayasası’’ niteliğinde bir bildiri nisan ayı ortalarında açıklanacak.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre bildirinin açıklanmasının ardından adaylar da netleşmeye başlayacak. CHP Genel Merkezi’nde yerel yönetimler konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonda seçim bölgelerinin ayrı ayrı analizleri yapılıyor; bölgeler, seçmen profilinden, ihtiyaç duyulan hizmetlere kadar tek tek inceleniyor.

İstanbul’da kamuoyu araştırmalarına göre Kürt seçmenin oylarının belirleyici olacağından yola çıkılan CHP’de, Kürtlerden rahat oy alabilecek bir ismin aday gösterilmesi bekleniyor. Ankara’da ise milliyetçi muhafazakâr bir ismin aday gösterilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Ankara için; Ankara Milletvekili Levent Gök nabız yoklarken, 2014’te ve son seçimli kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına tek rakip olarak çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adı da geçiyor.