CHP'de Onursal Adıgüzel’in yerine getirilen isim belli oldu

CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde veri girişi konusunda yaşanan aksaklıklarında ardından CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP İzmir milletvekili adayı olup seçilemeyen Devrim Barış Çelik, ayrıca partinin merkez yürütme kuruluna da katıldı. Adıgüzel’in odasının boşaltıldığı ve bu odaya aynı zamanda CHP parti meclisi üyesi olan Çelik'in yerleşmeye başladığı aktarıldı.