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CHP'de yerel seçim toplantısı

CHP'de yerel seçim toplantısı
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CHP MYK, yerel seçimlerin ardından Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde saat 14.20'de başlayan toplantıda, yerel seçim sonuçları değerlendirilecek.

Etiketler CHP yerel seçim MYK toplantısı
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