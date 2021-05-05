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CHP'den AK Parti'nin animasyon filmine yanıt

CHP Genel Merkezi, AKP'nin bugün paylaştığı animasyon filmine sosyal medya hesaplarından "retweet" yaparak cevap verdi.

CHP Genel Merkezi, AKP'nin bugün paylaştığı animasyon filmi sosyal medya hesaplarından 'retweet'ledi. 

AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımıAK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımıPolitika

CHP'den yapılan paylaşımda, "Millet can derdinde, o sırada AK Parti" notu eklendi. 

AKP'nin Twitter hesabından  “Yalan üretim merkezi” notuyla yapılan paylaşımda, CHP’yi eleştiren bir animasyon filmi yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın karikatürize edildiği animasyonda CHP Genel Merkez binası için “Yalan üretim merkezi” denildi.

Etiketler chp ak parti animasyon
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