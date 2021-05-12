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CHP'den Bakan Soylu'ya ''Mehmet Ağar'' sorusu

CHP'den Bakan Soylu'ya ''Mehmet Ağar'' sorusu

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina hakkındaki ''Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır'' sözlerini hatırlatan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Soylu'ya ''Yetkisi nedir?'' sorusunu yöneltti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina hakkındaki 'Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır' sözlerini hatırlatarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Ağar’ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir?" diye sordu ve "Devlet krizi dediğimiz tam da budur" dedi.

Öztrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar 'Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır' diyor. Mevcut İçişleri Bakanı S.S.e soruyorum; Ağar’ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir? Devlet krizi dediğimiz tam da budur."

Etiketler mehmet ağar yalıkavak marina mafya faik öztrak süleyman soylu
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