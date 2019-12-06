CHP'den Erdoğan'a videolu soru: Şimdi ne diyecek?

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde hasta eşini sırtında taşıyarak hastaneye götürmeye çalışan Ali Direk, yol yapılması için yetkililerden yardım istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da eşini sırtında hastaneye götürmeye çalışan Ali Direk'in videosunu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı? İnsanlar köpeklerle hastaneye taşınırdı. Biz bunu değiştirdik" açıklamalarını montajlayarak Erdoğan'a seslendi.

Tuncay Özkan'ın Erdoğan'a seslendiği açıklaması şöyle:

"Bingöl'de eşini sırtında hastaneye yetiştirmeye çalışan yurttaş "Yıl 2020. Türkiye'nin haline bak" diyerek isyan etti

Seçim döneminde "Biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı? İnsanlar köpeklerle hastaneye taşınırdı. Biz bunu değiştirdik" diyen Erdoğan şimdi ne diyecek"