CHP'den Erdoğan'ın sözlerine çok sert yanıt

umhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alınca CHP'liler art arda sosyal medya paylaşımları yaparak Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye'nin geçtiği zor sürecin ardından normalleşme planını kamuoyuyla paylaşan Erdoğan'ın konuşmasının büyük bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alması tepkilere neden oldu. CHP'lilerin tepkileri maske dağıtımındaki başarısızlığı üzerine yoğunlaştı.

İŞTE ERDOĞAN'IN KONUŞMASININ O BÖLÜMÜ

"Ülkemizde malesef tek parti döneminden beri bu millete maddi manevi zulmeden bir anlayışın örnekleri ile karşılaşıyoruz. Milli irade, demokrasi, hak, hukuk adaleti, sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor.

CHP'li yöneticilerin son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğumuzda ortaya çıkan tablo bize bunları söylüyor.

Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyor.

Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemleri kullanıyor. Yardımcılarına, il başkanlarına hal böyle olunca diyecek söz bulamıyoruz. Biz kadınları, gençleri siyasi karar alma mekanizmalarında etkin şekilde yer almaya davet ederken bu tür kötü örneklerin gayretimizi sekteye uğratmasına asla izin veremeyiz.

"İKAZ EDİYORUM"

CHP yöneticileriyle aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerindeki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Beyhude yere uğraşmayın, Türk Milleti sizi ne o sandıktan çıkartır ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere fırsat tanır.

Siz bu milletin tarihine, kültürüne, gönül dünyadaki sızılara saygılı değilsiniz. Bu ülkede ne kadar bozguncu, sapkın ve azgın varsa onlarla bir oldunuz, asla milletin safında yer aldınız. Sizin tarihi, ahlaki nirengi noktanız, omurganız, davanız, kavganız var.

Siz mitolojideki düşmanlıktan, nefretten, acıdan beslenen yaratıklar gibisiniz. Ne bu millete en küçük faydınız olmadığı gibi verdiğiniz zararların haddi hesabı yok.

Deprem olur bina yıkıntılarının altında kalan insan sayısını çok göstermek için canhıraş bir şekilde uğraşırsınız. Ekonomimize saldırı olur siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız. Darbe girişimi olur, milletimiz elinde bayrak, dilinde tekbiriyle tankların karşısına dikilirken siz televizyon karşısında kahvenizi yudumlarsanız.

Şehit sayısını yüksek göstermek için binbir yalan uydurursunuz. Harekatlar düzenleriz siz eli kanlı diktatörlerin ve teröristlerin yanında yer alırsınız. Salgın olur, siz hasta sayısının, vefat sayısının gizlendiğini, malzeme ve ilaç bulunamadığı yalanıyla ortada gezersiniz.

Ülkemizin ve özellikle milletimizin hayrına olan hiçbir meselede işin ucundan tuttuğunuz, ne de hakkı söylemek babında tek kelime söylemediniz.

Marmaray, şehir hastaneliren kadar her hizmeti tepe tepe kullanır ama zehirli dilinize bunları söylemekten geri durmazsınız.

45 gün içinde kurmayı başardığımız hastaneyi dahi 14 milyar lira uçtu diye karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonu gelmiştir. Şehir hastanelerini yıllarca kara delik olarak yaftalayanlar son iki hafta yaşananlardan beri en küçük pişmanlık alameti göstermedi, gösteremezler, o kişilik meselesidir. İstanbul havalimanını hala hazmedemediklerini görüyoruz.

Polemik malzemesi yapmak uğruna insanların haysiyetlerine ve ailelerine saldırarak girdikleri vebalinde olmadıklarını biliyoruz. İnsanlık nasıl Kovid-19'u eninde sonunda yenecekse inşallah bu bağnaz zihniyeti milletimiz tarihe gömecektir."

CHP'DEN TEPKİ YAĞDI

Erdoğan'ın konuşmasına Cumhuriyet Halk Partili birçok isimden sert tepki geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından "Ecdadımızın türbesini sırtlayıp kaçan sen, Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna peşkeş çeken sen, hastanelere verdiğin hazine garantilerini İngiliz mahkemelerine emanet eden sensin. Sen hangi yüzle yerlilikten, millilikten söz edebiliyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın" dedi.