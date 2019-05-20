CHP'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlayarak başladı.

AK Parti iktidarında 7 Milli Eğitim Bakanının görev aldığını, 14 sistem değişikliğinin yapıldığını hatırlatan Kaya, iktidarın 17 yıllık sürede Türk milli eğitim sisteminde ne yapacağına karar veremediğini söyledi.

Bakanların, bir kişinin iki dudağı arasına sıkışmış halde politika belirlemeye çalıştığını savunan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim programını eleştirdi.

Kaya, eğitimle ilgili konuların, eğitimin tüm paydaşlarıyla görüşülerek belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, "(Rejim değişti, tek adam sistemi geldi, tek adamın söyledikleri benim için yeterli) diyebilirsin ama 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde tek adam rejiminin milli eğitim sistemini inşa etmesi ve bizi aydınlık geleceğe taşıması mümkün değildir." diye konuştu.

Toplantıda, bir Anadolu lisesinin ders programını gösteren Kaya, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıkladığı yeni modeli eğitimcilerin, öğrencilerin, velilerin, basının anlamadığını kaydetti.

"Milli Eğitim Bakanından istediğimiz şudur, ne yapmak istiyorsan Bilal'e anlatır gibi anlatman lazım. Eğer inandığın bir şeyse, ortaya koyduğun vizyona ve yeni sisteme güveniyorsan bunu tane tane, anlaşılır bir şekilde anlatman gerekir." diyen Kaya, süslü laflarla ülkenin geleceği olan çocukların aydınlık geleceğinin karartılamayacağını ifade etti.

"Atatürk'ün yaptıklarına bakın"

Yeni sistemde hangi derslerin saatinin azaltılacağının açıklanmasını isteyen Kaya, "Akademik derslerin ortalaması zaten en fazla 35, en düşük 19 saat. Demek ki Avrupa standartlarına göre akademik derslerin ders saati sayısı ile bizde uygulanan ders saati sayısı aynı. Avrupa'nın daha ilerisine geçmek için ders saati sayısını artıracak mısın, azaltacak mısın?" diye sordu.

Bakan Selçuk'un açıkladığı yaklaşımlarla sorunun çözülmesinin mümkün olmadığını savunan Kaya, şunları kaydetti:

"Eğer Milli Eğitim Bakanlığı var olan sistemden bir adım daha ileri gitmek istiyorsa, Sakarya Meydan Muharebesi devam ederken, Öğretmenler Şurası'nı Ankara'da toplayan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarına bakacak. Savaş devam ederken, daha Cumhuriyet kurulmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk eğitime dair ne yapacağını önce öğretmenlere sormuştur. Ziya Selçuk'un öğretmen olduğunu, öğretmenlere değer verdiğini biliyorum. O zaman gel, öğretmenlerin, öğretmen örgütlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partinin bu sistem değişikliğinde görüşlerini al. Biz, Türk milli eğitim sistemine dair gelecek her türlü öneriyi tartışmaya, ona katkı sunmaya ve nihai karar verildikten sonra TBMM'de elimizi değil, gövdemizi o yasanın altına koymaya hazırız. Yeter ki Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı değil, Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet sevdalısı çocuklar yetiştirmek için bir müfredatı ortaya koyalım."

Açıklamasının ardından "Bakan Ziya Selçuk ile bir görüşme talebiniz olacak mı?" sorusunun yöneltildiği Kaya, kendilerine bir davet gelmesi durumunda bu davete yanıt vereceklerini belirtti.



