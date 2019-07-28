CHP'den rektör atamalarıan sert tepki !

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Temmuz Resmi Gazetede yayımlanan rektör atamalarına sert tepki gösterdi. Kaya, 'İktidara gelmeden önce YÖK kaldırılsın, rektörler seçimle gelsin diyenler; mevcut sistemin gerisinde düzenlemeler yaparak, üniversitelerin özerkliğini tamamen ortadan kaldırdı' dedi. Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Can, AK Parti’den Giresun Milletvekili Aday Adayı ve Giresun Belediye Başkan Adayı da olmuş ancak seçilememişti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın açıklamaları:

Bütün yetkileri elinde toplayan “tek adam” siyasi kadrolaşmayı hedefleyen atamalar yapmaya devam ediyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddelerine göre; AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 üniversiteye liyakate değil siyasete göre rektör ataması yaptı.

İktidara gelmeden önce YÖK kaldırılsın, rektörler seçimle gelsin diyenler; mevcut sistemin gerisinde düzenlemeler yaparak, üniversitelerin özerkliğini tamamen ortadan kaldırdı.

AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce de eski milletvekillerini ve milletvekili adaylarını rektör olarak atamıştı. Son atamalarda da AK Parti'de milletvekilliği yapmış, milletvekili ve belediye başkan adayı olmuş ya da AK Parti'ye yakın isimler rektör olarak atanmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre,İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Ak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer atanmıştı.