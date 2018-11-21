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  4. 21 Kasım 2018 14:41

CHP'den Saadet hamlesi

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Saadet Partisi'nden randevu talep edeceklerini açıkladı.

CHP'den Saadet hamlesi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, düzenlediği basın toplantısında gündemi ve yerel seçimdeki olası ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlere ilişkin Salıcı, "İYİ Parti ile görüşmeler yapılıyor. İşbirliği çerçevesi oluşucak mı oluşmayacak mı bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz ama bununla ilgili şuan detay açıklayabilecek bir durumda değiliz. Bir süreç var ve bu sürecin sonunda umarım olumlu bir durum ortaya çıkar ama bunda tabiki İYİ Parti'deki yetkililerin de tavırları olaya katkı sağlayacaktır. HDP ile resmi bir görüşmemizde şuan yok. Saadet Partisiyle de ilgili olarak önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak. Bu görüşme de genel başkan düzeyinde olacak" diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, bugün saat 16:00'da bir araya gelecek. Görüşmede ittifak meselesi masaya yatırılacak.

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