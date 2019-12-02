CHP'den Soylu'ya Adil Öksüz tepkisi !

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyorum" diye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz" açıklamasına tepki gösteren Öztrak, "Saray siyasetin dilini sürekli sertleştirerek toplumu kutuplaştırıyor. Korku iklimini yayabilmeki için akla hayale gelmeyecek olaylar yaşatılıyor. Daha geçenlerde 63 yaşında bir kadın vatandaşımız, pazarda pahalılığa isyan ediyor. "Ülkenin çivisini çıkardınız, millet aç" diye bağırıyor. Ardından misafirliğe gittiği evde gözaltına alınıyor. Sonra da yurtdışına çıkış yasağı konarak serbest bırakılıyor. Şaka gibi... "Açım" diyen vatandaş gözaltına alınıyor. Ama bu kadını tutuklayan İçişleri Bakanı FETÖ terör örgütünün TSK imamı olduğunu öne sürülen kişinin nerede saklandığını da bildiğini itiraf ediyor. Biliyorsan neden bunu apar topar almıyorsun? Dikkat edin, pazarda "Canıma tak etti" diyen kadını hemen alıyorlar. Bu arkadaş neden alınmıyor? Lüzumlu lüzumsuz her konuya dahil olan, ilgili ilgisiz her konuda muhalefete hakaretler yağdıran atanmış bakan, görevinin ortaya bir takım laflar atmak ya da pazarda isyan eden vatandaşla uğraşmak olmadığını görmelidir. Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır. Bu kişi derhal yakalanmalıdır" diye konuştu.