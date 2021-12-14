CHP'den TRT ve RTÜK hakkında suç duyurusu

TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde, "Yıldırım" karakterine, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" ifadelerinin söyletilmesi üzerine söyletildi. CHP'li Gürsel Tekin, TRT ve RTÜK hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TRT’de yayınlanan “Teşkilat” adlı dizinin karakteri “Yıldırım’ın” “Geliyor gelmekte olan” sözleri nedeniyle TRT ve RTÜK hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

TRT’nin “Teşkilat” dizisindeki “Yıldırım” karakterinin, "Benim her zaman bir B planım vardır. Geliyor gelmekte olan Serdar, geliyor gelmekte olan" sözleri CHP’lilerin tepkisini çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bugün, Ankara Adliyesi’nde; TRT ve RTÜK hakkında “Kamu görevlisinin işlediği ‘mağduriyete sebep olma’ yoluyla görevi kötüye kullanma suçlamasıyla” şikayet dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Tekin, suç duyurusu dilekçesinde; Yıldırım karakterinin söylediği “Geliyor gelmekte olan” sözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sık sık kullandığını ve bir slogan haline geldiğini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

“TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizinin 12 Aralık 2021 tarihli bölümünde CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sıkça kullandığı ‘Geliyor gelmekte olan’ sloganı, dizide bir teröristi canlandıran ‘Yıldırım’ isimli karaktere söyletilmiştir. Bu karakter dizi içinde perde arkasında uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olarak yansıtılmaktadır.”