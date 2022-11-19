CHP'li Aylin Nazlıaka, parti içinde yeni bir tartışma başlattı

CHP'de yine bir Aylin Nazlıaka vakası yaşanıyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka bu sefer de "kadın aday ve kadın bürokratların listesini ben yapacağım" dedi.

Yaklaşan genel seçimler öncesinde CHP’de parti içi adaylık yarışı sertleşiyor, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka “Kemal beyden yetki aldım, Merkez Türkiye projesi lansman toplantısı sonrasında, kadın aday adayları ve kadın bürokratlarının listesini ben yaparak kendisine sunacağım.” dedi

TAVIR MERAKLA BEKLENİYOR!

CHP Genel Başkanı ve MYK ve PM üyelerinin yetkisinde olan bu çalışmaların Nazlıaka tarafından üstlenmesine Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın ve çevresinin nasıl bir tavır alacağı merakla beklenirken, Oğuz Kaan Salıcı’nın Tokatlı Yardımcısı Duran Dum’un ise Kadın MYK Üyelerine sitemde bulunduğu öğrenildi.

BİR PROJE İLE CHP’DEN VEKİL OLMUŞTU!

CHP eski Milletvekili Aylin Nazlıaka bundan yıllar önce CHP’yle ilk kez 2011 seçimleri öncesinde tanışmıştı. Nazlıaka, “Gence Artı” diye "İşsizseniz, işimiz sizsiniz” sloganlı bir bir projeyle vitrine çıkmıştı ve proje sonrasında tek iş bulan kişi Nazlıaka olmuş ve 2011 yılında Milletvekili olarak TBMM’ye ilk adımını atmıştı.