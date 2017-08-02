CHP'li Balbay'dan olay olacak Ensar Vakfı açıklaması

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Ali Balbay Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokolü Meclis gündemine taşıdı. Balbay, "Aynı hatayı iki kez yapan hiç de iyi sözlerde anılmaz. Ensar Vakfı olağanüstü güç elde ettikten sonra güç zehirlenmesi yaşarsa, FETÖ'nün yerini ENTÖ alırsa bunun hesabı nasıl verilecek? O zaman da Rabbim bizi affetsin mi diyeceksiniz" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ensar Vakfı ile 5 yıl geçerli olmak üzere ülke genelinde ortaokul ve liselerde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimi desteklemeye yönelik eğitim, seminer, proje, gezi, kitap okuma, yarışma, kamp, yaz okulu gibi etkinlikler düzenleyecek olmasını" eleştirdi. Balbay, "Bu kurslarda vakfın kendi bünyesinde görev alacak öğretmenlerin ücretlerinin Bakanlık tarafından ödenecek olmasının ise kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

"ENSAR VAKFI İLE BÖYLE BİR PROTOKOLÜN İMZALAMASI TAM ANLAMIYLA BİR AYMAZLIKTIR"

Balbay "Ensar Vakfı'nın Karaman'daki, Rize'deki, Çorum'daki şubelerinde görevli öğretmenlerin çocukların hayatını karartmasının daha hesabını bile verememişken başka çocukların geleceğini karartmayacağının garantisinin bu protokolle artık Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak" şöyle dedi: "Karaman'daki çocuklara yönelik cinsel istismar davasında adı geçen Ensar Vakfı ile böyle bir protokolün imzalaması tam anlamıyla bir aymazlıktır. Ensar Vakfı'nın Milli Eğitim sistemine ortak edilmesinin sonuçları çok ciddi sorunlara yol açacaktır. Milli Eğitim okullarında bu dayatmaya razı olmayacak milyonlarca aile var iken Bakanlığın böyle bir adım atmasını şiddetle reddediyorum."

"BAKANLIĞI BURADAN UYARIYORUM ÇOK GEÇ OLMADAN DERHAL BU PROTOKOLÜ İPTAL EDİN"

Balbay "Ensar Vakfı'nın Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı vakıf statüsü haline getirildiğini böylece vergi muafiyeti sağlandığını" hatırlatarak şöyle dedi: "Yapılan protokolle Ensar Vakfı öğretmenlerine hepimizden toplanan vergilerle oluşturulan Milli Eğitim bütçesinden ödeme yapılacak bu kamu gücünün kötüye kullanımıdır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. FETÖ'nün eğitim sistemi başta olmak üzere ülkemize vermiş olduğu zararlar ortadayken Ensar Vakfı'nın Milli Eğitim sistemine ortak edilmesi yeni bir yapılanmaya yol açarsa bunun sorumlusu Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bakanlığı buradan uyarıyorum çok geç olmadan derhal bu protokolü iptal edin."

ENSAR VAKFI'NIN MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNE ORTAK EDİLMESİ YENİ BİR YAPILANMAYA YOL AÇARSA SORUMLUSU KİM OLACAK?



Balbay'ın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına vermiş olduğu soru önergesi şöyle: "Bakanlığınızın Karaman'daki çocuklara yönelik cinsel istismar davasında adı geçen Ensar Vakfı ile böyle bir protokol imzalamasının gerekçesi ne olabilir?

Milli Eğitim okullarında bu dayatmaya razı olmayacak milyonlarca aile var iken Bakanlığın böyle bir adım atması ne ile açıklanabilir?

Ensar Vakfı Karaman'daki, Rize'deki, Çorum'daki şubelerinde görevli öğretmenlerin çocukların hayatını karartmasının daha hesabını bile verememişken başka çocukların geleceğini karartmayacağının garantisini Milli Eğitim Bakanlığı verebilir mi? Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya yararlı vakıf statüsü kazandırılıp vergi muafiyeti sağlanan Ensar öğretmenlerine hepimizden toplanan vergilerle oluşturulan Milli Eğitim bütçesinden ödeme yapılacak olması kamu gücünün kötüye kullanımı değil midir? FETÖ'nün eğitim sistemi başta olmak üzere ülkemize vermiş olduğu zararlar ortadayken Ensar Vakfı'nın Milli Eğitim sistemine ortak edilmesi yeni bir yapılanmaya yol açarsa bunun sorumlusu kim olacaktır?

Bakanlık olarak toplumda endişe ve kaygı yaratan bu protokolü iptal edecek misiniz?"