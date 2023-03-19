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CHP'li Başarır ''Sınava bile girmeden diploma sahibi oldular'' deyip isimleri açıkladı

CHP'li Başarır ''Sınava bile girmeden diploma sahibi oldular'' deyip isimleri açıkladı
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sahte diploma skandalını geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşımıştı. Başarır "sınava bile girmeden diploma sahibi oldular" dediği isimleri açıkladı.

Halk TV'de  yayımlanan Sansürsüz programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sahte diplomalara dair soruları yanıtladı.

Başarır, geçtiğimiz günlerde Meclis'te "Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde 2016-2017 ve öncesi yıllarda verilen yüksek lisans diplomalarının incelenmesi" amacıyla verilen önerge öncesinde sahte diploma verilen isimleri açıkladı.

 O isimler arasında A Haber sunucusu Erkan Tan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 24 ve 26’ncı dönem AK Parti milletvekili Ebubekir Gizligider, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Osman Çangal, Sağlık Bakanlığı Müşaviri Gökhan Biçkur, 2011-2013 yılları arasında Danıştay Başkanlığı yapmış Hüseyin Hüsnü Karakullukçu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlık danışmanı Enes Çelebi yer alıyor.

Başarır, “Ver mehteri” sloganıyla ünlenen sunucu Erkan Tan’ın da bulunduğu kişilerin sınava bile girmeden diploma sahibi olduğunu söyledi. 

Etiketler Erkan Tan Ebubekir Gizligider Necdet Ada Osman Çangal Gökhan Biçkur Hüseyin Hüsnü Karakullukçu Enes Çelebi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır dilopma
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