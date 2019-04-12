İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası için süre verdi
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası için süre verdi
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
YSK'nın İstanbul kararı ne zaman açıklanacak ?
YSK'nın İstanbul kararı ne zaman açıklanacak ?
Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun
Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı adımı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı adımı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Nisan 2019 12:42

CHP'li başkan makam aracını satmak istedi; AK Partililer reddetti

Kırşehir Belediyesi Başkanı seçilerek göreve başlayan CHP'li Selahattin Ekicioğlu, devletin kendisine tahsis etmek istediği makam aracını satmak istedi ancak İl Meclisi'nin AK Partili üyeleri bu teklifi reddetti.

CHP'li başkan makam aracını satmak istedi; AK Partililer reddetti
A+ A-

Kırşehir Belediyesinin yeni başkanı CHP'li Selahattin Ekicioğlu, makam araçlarını satıp kendi özel aracını makam aracı olarak kullanmak istediğini il meclis toplantısında dile getirdi. Ancak, AK Partili meclis üyeleri makam aracının satışına onay vermedi. Talep MHP ve İYİ Partililerin desteğiyle onay alabildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre Kırşehir Belediyesi yeni yönetimiyle ilk meclis toplantısını Ahi Evran Külliyesi’nde gerçekleştirdi. Buradaki toplantıdan sonra Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Meclis Salonuna gidilerek gündem maddeleri tartışıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim meclis yetki verirse o arabaların satılmasını istiyorum. Çünkü ben lüksü sevmiyorum. Makam aracı bana tahsis edilmiş bir araç ama ben lüksü sevmiyorum bu konuda sizden yetki istiyorum. Bir de makamda da kendi aracımı kullanmak istiyorum. Mazotunu siz verirseniz kendi arabamı kullanırım bilginiz olsun. Var yemez değilim tabi yaşamdan kısmam ama ülke ekonomisinin de doğru kullanılmasından yanayım. Bu aracın satılması ile ilgili komisyona yetki verilmesini istiyoruz” diyerek makam araçlarının satılmasını talep etti.

AK PARTİLİLER KARŞI ÇIKTI OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALINDI

Ekicioğlu’nun bu talebine AK Partililer karşı çıktı. Talep, CHP, MHP ve İYİ Partililerin verdiği 21 oyla kabul edildi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.

DEPODA BEKLİYORDU

2009-2014 yılları arasında Kırşehir Belediye Başkanlığı yapan AK Partili başkan Halim Çakır döneminde alınan 40 AK 001 plakalı Mercedes marka araç, 2014’te göreve gelen AK Partili Yaşar Bahçeci döneminde, yeni bir makam aracı alınması üzerine depoya çekilmişti. Ayrıca belediye makam aracı filosunda; Yaşar Bahçeci döneminde kullanılan Mercedes marka bir de minibüs bulunuyor.
Meclis’te alınan kararla; belediye başkanı hizmetinde bulunan mevcut 3 araçtan kullanılmayan ve motor kısmında oluşan arızalı olan 40 AK 001 plakalı otomobili satışına onay çıkmış oldu. Diğer araçların da satılacağı öğrenildi.
 
 

Sözcü

chp , kırşehir , selahattin ekicioğlu , makam aracı , ak partililer , belediye başkanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM