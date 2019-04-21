CHP'li Kaftancıoğlu'dan İstanbul açıklaması

AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptali için yaptığı başvuruyu değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Seçimlerin iptal edilmesi için tam kanunsuzluk hali lazımdır. Onun için de kısıtlı seçmen tespit edilmesi lazım, o da seçimin sonucunu değiştirecek miktarda olmalı. YSK'nın bu maddeyle iptal etmesi için şartlar lazım ancak bu şartlar bulunmuyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Habertürk’te katıldığı ‘Açık ve Net’ programında İstanbul’daki seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin İstanbul için başvuruda bulunduğu iptal başvurusuna değinen Kaftancıoğlu, “AK Parti 3 gün önce YSK’ya iptal için dilekçe verdi. Milli iradeye bu kez bavullarla müdahale edildi. Dilekçede yazdıkları tek şey düzeltilmiş olan maddi hatalardı. Onun dışında iddia ve iftiralar vardı. Bunu çok net şekilde söylüyorum, bunlar seçime dönük usulsüzlüklerdi. Bunlar usulsüzlük ve kanunsuzluğu tamamen karıştırıyorlar. Seçimlerin iptal edilmesi için tam kanunsuzluk hali lazımdır. Onun için de kısıtlı seçmen tespit edilmesi lazım, o da seçimin sonucunu değiştirecek miktarda olmalı. YSK’nın bu maddeyle iptal etmesi için şartlar lazım ancak bu şartlar bulunmuyor. YSK bu konuda vereceği kararı ancak kendisi bilebilir. 5 sene sonra seçim olacak ve biz seçimleri bitirdik, 17 günlük gecikmeyle mazbatamızı aldık. Artık 5 sene sonra yapılacak olan yeni seçimde vatandaşın kararına bakılmalı” dedi.

AK PARTİ’NİN SUNDUĞU YENİ DİLEKÇE

AK Parti’nin İstanbul için verdiği ek dilekçe içinse Kaftancıoğlu, “YSK’da hukukçular yer almaktadır. Bu kadar hukuksal dayanağı olmayan bir dilekçeyle seçim iptali hukuksal olarak mümkün değildir. Kaldı ki İstanbul halkının iradesi ortaya çıkmıştır. AK Parti’liler, Hukuka bu kadar aykırı hareket ederken, kanunun bu gerekçelerle seçimi iptal etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bunun ötesini konuşmayı hiç doğru bulmuyorum. Ben AK Parti’liler gibi tahminle, hezeyanla hareket etmiyorum. Hukukla, bilgiyle, belgeyle konuşuyorum. AK Parti’lilerin söylediklerinin hiçbir hukuksal dayanağı yoktur” ifadelerini kullandı.

GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI

Geçersiz oyların sayılmasıyla aradaki farkın neden azaldığıyla ilgili de Kaftancıoğlu, “YSK’nın sonuçları ilk açıklamasında fark 24 bin 57’ydi. Maddi hataların düzeltilmesiyle 20 bin 388’e düştü. Şuan 13 bin 729 fark var. Aradaki 6 bin oy farkının geçersiz oyların sayılmasında oluştu. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi; biz seçim öncesinde planlı ve programlı bir şekilde kampanyamızı yaparken seçmenimize nasıl oy kullanacağını bile anlattık. Biz bunu demek ki açık bir şekilde anlatmışız ki bizim geçersizken geçersiz sayılan oyumuz yoktu ama AK Parti belli ki kampayasında da dikkat etmemiş ‘bas ampüle’ dediği için AK Parti’ye oy verenlerin çoğu oy pusulasındaki AK Parti logosu üzerine mührü basmış ve 31 Mart akşamı oylar sayılırken (Ki bu benim de dikkatimden kaçabilirdi) Ben de AK Parti müşahidi olsam göremeyebilirdim. Hakikaten siyah damga olduğu için siyah logoda görünmüyor. Geçersizler yeniden sayılırken bakılarak fark edildi ve bence de bu oylar geçerliydi çünkü taşmamıştı. Ben inanıyorum ki bizim görevlilerimiz de görseydi o akşam bunu uyarırlardı. İkincisi de pusulada geçersiz sayılacak olan durumlarda da, (taşma, pusulada çizikler) sandık kurulları tarafından bu oylar geçerli sayıldı. Bu nedenlerden dolayı fark bu kadar azaldı” şeklinde konuştu.