CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti

Bahçeli, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı. Kurabiyeleri yediği için sağlıklı olduğunu belirten CHP Osmaniye Milletvekili Kaya, dedesi ile Bahçeli'nin babasının tanıştığını aktardı.

Kameralara da yansıyan anlarda Kaya’nın, Bahçeli’ye “Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse sağlıklıdır demektir. Sizi kurabiyeleri yerken görünce memnuniyetimi ifade etmek istedim” dediği görüldü.