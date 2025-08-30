  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti

CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti

CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti
Güncelleme:

TBMM'de MHP lideri Bahçeli ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya arasında dikkat çeken diyalog yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu'yla selamlaştı.

Bahçeli, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı. Kurabiyeleri yediği için sağlıklı olduğunu belirten CHP Osmaniye Milletvekili Kaya, dedesi ile Bahçeli'nin babasının tanıştığını aktardı.

Kameralara da yansıyan anlarda Kaya’nın, Bahçeli’ye “Biz hekimler açısından bir hastanın yeme içmesi yerindeyse sağlıklıdır demektir. Sizi kurabiyeleri yerken görünce memnuniyetimi ifade etmek istedim” dediği görüldü.

text-ad
Etiketler CHP Devlet Bahçeli MHP asu kaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz gibi bir Eylül'e hazır olun! Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz gibi bir Eylül'e hazır olun! Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Yangın söndürme uçağı tarlaya acil iniş yaparken, ters döndü! Yangın söndürme uçağı tarlaya acil iniş yaparken, ters döndü! Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Restoranda çıkan yangın evler ve otele sıçradı Restoranda çıkan yangın evler ve otele sıçradı Son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçini anketi açıklandı... Son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçini anketi açıklandı...