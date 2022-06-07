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  4. CHP'li Özel megafonla ''AK Parti'nin yeni hedefi'' diyerek açıkladı

CHP'li Özel megafonla ''AK Parti'nin yeni hedefi'' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay'daki dava öncesinde bir açıklama yapana CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bundan sonraki adımlar 6284’e, nafakaya, medeni hukukun bütün kazanımlarına karşı atılacaktır. Bunun için bu mücadele siyasi mücadele değildir. Bu bir hak mücadelesidir. Bunun partisi olmaz” diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik açılan dava bugün Danıştay’da görülecek. Duruşma öncesi Danıştay önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bundan sonraki adımlar 6284’e, nafakaya, medeni hukukun bütün kazanımlarına karşı atılacaktır. Bunun için bu mücadele siyasi mücadele değildir. Bu bir hak mücadelesidir. Bunun partisi olmaz” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Mart 2021 Cumartesi İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu. Fesih kararı 23 Mart 2021 Pazartesi günü Avrupa Konseyi’ne de bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Fesih kararının” nedeni olarak “Sözleşme’nin eşcinselliği meşrulaştırıyor olması” iddia edildi.

Kadınlar, 20 Mart’tan beri Türkiye’nin birçok ilinde İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam ediyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Mart 2021 Cumartesi İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu. Fesih kararı 23 Mart 2021 Pazartesi günü Avrupa Konseyi’ne de bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Fesih kararının” nedeni olarak “Sözleşme’nin eşcinselliği meşrulaştırıyor olması” iddia edildi.

Kadınlar, 20 Mart’tan beri Türkiye’nin birçok ilinde İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam ediyor.

Etiketler chp istanbul sözleşmesi danıştay özgür özel
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