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CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim''

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayıp istifa eden Abdullatif Şener'e tepki gösterdi. Özel, ''İçim acıyarak, kanım donarak izledim'' diye konuştu.

Eski AK Partili ve son olarak CHP'li olan Abdüllatif Şener, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde aday gösterilmeyince ilk turun ardından istifa etmişti. Halk TV'de açıklamalarda bulunan Şener, ilk turda Sinan Oğan'a ikinci turda ise geçersiz oy kullandığı belirtmişti. 

"KANIM DONARAK İZLEDİM"
Şener'in açıklamasının ardından tepki gösteren çok sayıdaki siyasetçiden biri olan Özgür Özel, konuya ilişkin konuştu.

Özel, "İçim acıyarak, kanım donarak izledim. Şener meselesinde şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu. Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var" dedi.

Abdüllatif Şener ''geçersiz oy attım'' demişti ama...Abdüllatif Şener ''geçersiz oy attım'' demişti ama...Politika
''Kılıçdaroğlu'na oy vermedim'' deyip, CHP'den istifa etti''Kılıçdaroğlu'na oy vermedim'' deyip, CHP'den istifa ettiPolitika

 

Etiketler chp abdüllatif şener özgür özel
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