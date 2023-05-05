  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'li Özgür Özel'den rest: ''Öcalan'ı serbest bırakma ile ilgili ne beyanımız ne de niyetimiz var''

CHP'li Özgür Özel'den rest: ''Öcalan'ı serbest bırakma ile ilgili ne beyanımız ne de niyetimiz var''

CHP'li Özgür Özel'den rest: ''Öcalan'ı serbest bırakma ile ilgili ne beyanımız ne de niyetimiz var''
Güncelleme:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma ile ilgili ne beyanımız ne de niyetimiz var. Bunu aklından geçiren AK Parti'dir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaret için geldiği Çorum'da, Kadeş Meydanı'nda yurttaşlara hitap etti.

 Konuşmasında partisinin seçimi kazanması halinde yapılacakları sıralayan Özel, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakıldığı yönünde iktidar bloğu tarafından ortaya atılan iddiaya ilişkin de açıklama yaptı.

 Özel, şu ifadeleri kullandı: 

"Birileri sürekli olarak 'Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye televizyonlarda, meydanlarda konuşup duruyorlar. Ağızlarında bir laf dolanıp duruyor, efendim neymiş; 'CHP iktidar olursa Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diyor. Buradan bütün ajanslara sesleniyorum. Özgür Özel burada, eğer bir tane Cumhuriyet Halk Partili yetkilinin, 'Abdullah Öcalan serbest bırakılacak' gibi bir açıklamasını bulup yayımlarlarsa, ben adaylıktan da çekileceğim, milletvekilliğini de bırakacağım, siyaseti de bırakacağım. İşte hodri meydan. Peki, bu yalanı atanlar ispatlayamazlarsa ne olacak? Yanlarına mı kalacak? Oysa Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2006 yılında terörist elebaşının etkin pişmanlıktan yararlanmasıyla ilgili kanun teklifi geldi ve biz itiraz ettik, hala Meclis kayıtlarında var. Çorum'dan açıkça söylüyoruz. Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma ile ilgili ne beyanımız ne de niyetimiz var. Bunu aklından geçiren AK Parti'dir. Ama bugün gelmişler milliyetçilik taslamaktadırlar. Külliyen yalan" diye konuştu.

Etiketler chp özgür özel abdullah öcalan öcalan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barajların doluluk oranı 8 ayın zirvesinde
Binali Yıldırım'dan canlı yayında güldürmeyen espri: ''Neyse parasını veririz''
Evinin terasında İHA yapmıştı, şimdi de İDA yaptı
Benzin ve motorinde çifte indirim
Ünlü anketçi Bekir Ağırdır'dan 2'nci tur için dikkat çeken iddia
Bu geceki ay tutulması öncesi burç yorumları
Didem Soydan üstsüz pozlarıyla Instagram'ı birbirine kattı
Cüretkâr bikinisiyle Bodrum'a koşan Cansu Taşkın yazı erken getirdi
Yurt dışı oylarında ''açılmamış pusula mühürlü çıktı'' iddiası
Dolar/TL'den yeni zirve! Altın ve Euro da uçuyor