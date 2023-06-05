CHP'li Özgür Özel'den ''troll'' çıkışı: Tek başına provokatif anlam taşıyor

Fox TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada verdiği bir yanıtla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçimini 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanırken 14 Mayıs'ta 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin milletvekili dağılımları belli oldu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamaması ve CHP'nin oy oranının yüzde 25,35'te kalması tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri istifalarını sunarken Parti Meclisi (PM) seçimler nedeniyle ertelenen kurultay sürecini başlatma kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'TROL' AÇIKLAMASI: BU PAYLAŞIMLAR TEK BAŞINA SON DERECE ANLAMSIZ

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Özgür Özel, Fox TV'de bugün konuk olduğu İlker Karagöz ile Çalar Saat programında seçim gündemine ve eleştirilere dair açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel sosyal medyada geniş yankı bulan; "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın, ya AKP'li ya Cumhur ittifakı trolü çıkar" ifadelerine açıklık getirdi. Özel, ifadelerine yer verilen bir paylaşımın altına verdiği yanıtta; "Bu paylaşımlar, tek başına son derece anlamsız ve provokatif bir anlam taşımaktadır" diye yazdı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklaması şöyle oldu:

"Bu ifadeler; bir canlı yayında eksiklerimizi kabul ettikten, muhasebe ve değişim için atılacak adımları geciktirmemek gerektiğini vurguladıktan ve bu yöndeki kararlılığımızın altını çizdikten sonra sosyal medyada bazı trollerin CHP'li gibi davrandıklarını anlattığım kısımda kullanılmıştır. Bu paylaşımlar, tek başına son derece anlamsız ve provokatif bir anlam taşımaktadır. Her türlü eleştiriyi dikkate alıyor, hak veriyor ve önemsiyoruz."