CHP'li Öztunç: ''O zaman sakalım yoktu, şimdi sakalım da var''

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ilgisizlik ve gerekli ekipman desteğinin bir türlü sağlanmaması nedeniyle uçak seferlerinin minimum seviyede tutulduğu Kahramanmaraş Havalimanı’nın sorunlarını Ankara’ya taşıyarak Meclis gündemine getirdi.,

Kahramanmaraş Havalimanı, uçak iniş kalkışlarında yaşanan teknik aksaklıklar sonucu sefer iptalleriyle sık sık gündeme geliyor.

Sıkıntının boyutu öyle yüksek ki, başta iş insanları olmak üzere şehir sakinleri minimum seviyede tutulan uçak seferleri nedeniyle ulaşım noktasında yaşadıkları problemlerin kısa vadede aşılacağına dair umutsuzluk yaşıyor.

Mevcut durumu uzun süredir takip eden ve çözüm adına çeşitli girişimlerde bulunan CHP’nin ‘Atom Karınca’ lakaplı çalışkan vekili Ali Öztunç, memleketi Kahramanmaraş’ta vatandaşların bir türlü tam hizmet alamadığı Kahramanmaraş Havalimanı’nda yaşanan sorunları bir kez daha Meclis’te dile getirerek sitemde bulundu.

"UÇAK İNMİYORSA HAVALİMANININ ANLAMI YOK"

TBMM Genel Kurulu’nda yerinden söz alan Öztunç, konuya dair gerçekleştirdiği kısa konuşmasında şunları söyledi;

“Kahramanmaraş'ımıza çok güzel bir Havalimanı yapıldı, terminal binası ama uçak inmiyorsa, terminal binasının bir anlamı olmuyor, yok. Maalesef, birtakım cihaz eksiklikleri nedeniyle Kahramanmaraş'ımıza uçaklar inemiyor, ya Antep'e ya da Adana'ya iniyor. Bundan bizler, diğer milletvekili arkadaşlarımız, iş adamları, herkes rahatsız. Bu konuda bütçe görüşmelerinde konuyu gündeme getirdiğimde Sayın Ulaştırma Bakanı "Yok böyle bir şey, uçaklar iniyor." demişti. O zaman sakalım yoktu, belki dinlememişti ama bugün sakalım var, hem de sizinki gibi ağarmış, umarım bu defa ciddiye alır ve Kahramanmaraş Havalimanının tamamen faaliyete geçmesi için gereğini yapar diyorum.”

