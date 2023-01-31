CHP'li Tanrıkulu Millet İttifakı'nın adayını 13 Şubat'tan önce açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Genel seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasıyla birlikte 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu oldu. 6'lı Masa son toplantının ardından da adayı duyurmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri tartışma çıkardı. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti cephesinden itiraz gecikmedi. Muhalefette adaylık tartışmaları devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tele1'de katıldığı programda Tanrıkulu, Millet İttifakı'nın adayı hakkındaki soruyu yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU, 13 ŞUBAT'TA MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLARAK AÇIKLANACAK"

CHP'li Tanrıkulu, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak."

KILIÇDAROĞLU'NA İYİ PARTİ'DEN İTİRAZ GELMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6'lı Masa toplantısının ardından cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna duyuracaklarını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, şunları söylemişti:

"İYİ PARTİ KARARINI ORTAYA KOYACAK"

"Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride, 13 Şubat'la ilgili toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil. Ama prosedür olarak. 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri söylediğimiz husus var: Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada, biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu değerlendirmemizin ardından da nihai olarak İYİ Parti, kararını ortaya koyacaktır."