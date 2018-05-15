CHP'nin Adalet yürüyüşünde telekulak skandalı

Alman basını, yürüyüş süresince sosyal medyada kullanılan #adaleticinyuru hastagi ile paylaşılan bazı tweetlerin altında kullanılan bir link ile akıllı telefonlarda dinleme ve takip yapıldığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu’nun geçen yaz düzenlediği “Adalet Yürüyüşü” sırasında CHP’lilerin telefonlarına, Alman yazılım şirketi Finfisher’in uygulamasıyla virüs bulaştırıldığı ileri sürüldü. Firmanın daha çok resmi kurumlara hizmet verdiği savunuldu. Alman basınına göre “dinleme ve izleme” faaliyeti dijital sivil haklar grubu Access Now’un araştırması üzerine ortaya çıktı. CHP’li Onursal Adıgüzel, “Kaygı verici bir durum. Bu verileri toplamaya çalışanlar kimdir araştırılmalı” dedi.

Alman Süddeutsche gazetesinin iddiasına göre Adalet yürüyüşü sırasında CHP'lilerin cep telefonlarına Alman Finfisher şirketi tarafından geliştirilen virüs bulaştırıldı.

Habere göre normalde güvenlik ve istihbaratların kullandığı virüsü kimin sipariş ettiği ve uygulamaya koyduğu bilinmiyor. Habere göre, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında #adaleticinyürü etiketi ile atılan bazı tweetlerin altında, "yürüyüşte ve gösteride son durum" linki ile amaç, linke tıklayan hesapları ele geçirmek ve virüs bulaştırmak olduğu ileri sürülüyor.

Gazetenin haberine ise özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Akıllı telefonlar için Alman casus yazılımları görünüşe göre Türkiye'de en büyük muhalefet partisi CHP'ye casusluk yapmak için kullanılıyor. Bu durum, dijital bir sivil haklar grubu olan Access Now'un bir raporunun sonucunda ortaya çıktı. Bağımsız BT güvenlik uzmanları, 32 sayfalık rapordaki önemli mesajları gözden geçirdiler ve onayladılar. Şimdiye kadar patlayıcı yazılımın Türkiye'ye nasıl ulaştığı belli değil.”

CHP'Lİ ONURSAL ADIGÜZEL: "ARAŞTIRILMALI"

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Alman Gazetesi Süddeutsche’in Adalet Yürüyüşü sırasında #adaleticinyürü hastagi ile atılan bazı tweetlerin altında, “yürüyüşte ve gösteride son durum” linki ile hesapların ele geçirildiği iddialarını Cumhuriyet’e yorumladı. 21. yüzyılda en önemli kaynaklardan birinin insanların bilgileri olduğunu ve CHP’lilerin yanı sıra linke tıklayan herkese yapılan bir saldırı olduğunu aktaran Adıgüzel, “Bu kaygı verici. Bu verileri toplamaya çalışanlarlar kimdir araşırmak gerekiyor. Devletlerin kullandığı iddia ediliyor. Bu kaygı verici. Kimdir, bunu niye kullandı? Arkasındakilerin araştırılması gerekiyor” dedi.