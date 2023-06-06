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CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
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CHP, Meclis Başkan Adayı olarak Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü gösterdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Mahir Başarır ve Burcu Köksal'ın imzasını taşıyan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü 28'inci Dönem Meclis Başkan Adayı olarak gösteren dilekçeyi, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na iletti. Özel, başvurunun ardından yaptığı açıklamada; aday olan milletvekillerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özel, TİP Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğunu hatırlatarak, "Bir kez daha CHP olarak, Meclisin seçilmiş bir milletvekilinin, Hatay'daki seçmenlerin iradesinin, milli iradenin tecelligahı olan bu çatının altına taşınması noktasında bir yargı darbesi ile karşı karşıyayız. Atalay'ın burada olmamış olması, oy kullanmaması meclis başkan adayı olarak yarışamamasını kabul edilir bulmuyoruz. Bu Meclis'e de bir saygısızlıktır" dedi.

Özel, yargının bu konuda derhal bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Etiketler meclis başkan aday
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