CHP'ye bir soruşturma daha başlatıldı
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CHP İstanbul İl Kongresi seçimine hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in İl Başkanı seçildiği 8 Ekim 2023 tarihli CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerine ve hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
DHA
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