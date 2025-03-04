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CHP'ye bir soruşturma daha başlatıldı

CHP'ye bir soruşturma daha başlatıldı
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CHP İstanbul İl Kongresi seçimine hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in İl Başkanı seçildiği 8 Ekim 2023 tarihli CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerine ve hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler CHP istanbul kongre soruşturma
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