Cumhur İttifakı ortağı HÜDA Par Anayasa'nın ilk 4 maddesinde değişiklik istedi

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen ve AK Parti'nin kadrolarından TBMM'ye giren HÜDA Par'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gündemdeki yeni Anayasa tartışmalarında, açık açık Anayasa'nın ilk dört maddesine dair değişiklik çağrısı yaptı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni süreçle ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Yapıcıoğlu, Kürt Sorunu'nun şiddetten ibaret olmadığını ve silahsızlanma olsa bile bunun sorunun çözümü anlamına gelmeyeceğini belirtirken yeni Anayasa tartışmalarına da ilk 4 madde ile ilgili tepki çeken önerisiyle dahil oldu.

Anayasa'nın ilk 3 maddeki hükümlerinin değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez olduğuna işaret eden dördüncü maddesi için değişiklik çağrısı yapan Yapıcıoğlu, "Anayasanın bazı maddelerine dokunulamaz hükmü koymak, onu sabitlemek demektir. Bu da gelecek nesillerin iradesini sınırlandırmak olur. Bunun başka açıklaması yok" dedi.

İşte Yapıcoğlu'nun o açıklamaları:

"Şimdi siz eğer anayasanın şurasına burasına dokunulmaz diye bir madde koyarsanız, onu donuklaştırırsanız. Bu, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Bunun lamı cimi yok. biz Cumhuriyet'e karşı değiliz, biz saltanat yanlısı değiliz. Hatta biz şunu söylüyoruz... 1924 Anayasası'nda devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair değiştirilemez diye bir madde var. Bunun dışında değiştirilemez madde yok. Onu koruyalım, buyurun. Yine bir madde koyalım diyelim ki 'devletin idare şekli Cumhuriyettir', bunu hiç kimse değiştirmesin."

BBC Türkçe