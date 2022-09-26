Cumhur İttifakı ve Abdullah Gül ile ilgili olay olacak sözler

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan, ancak bir süre sonra Memleket Partisi'nden de istifa edip 11 partiyle görüştüğünü açıklayıp bağımsız milletvekili olarak devam etme kararı aldığını duyuran Mehmet Ali Çelebi'den "Cumhur İttifakı" ve "Abdullah Gül" hakkında dikkat çeken açıklama.

CHP ve Memleket Partisi'nden istifaları ve bu süreçteki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayan Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "siyaseti bıraksa da Cumhur İttifakı diyeceğini" belirttikten sonra AK Parti'ye katılacağı iddialarıyla gündeme gelen Çelebi, tartışmalara "11 partiyle görüştüm. Bağımsız olarak devam ediyorum" açıklamasıyla nokta koymuştu. Çelebi son konuşmasında Abdullah Gül ve HDP üzerinden 'altılı masa'ya sert sözlerle yüklenirken Cumhur İttifakı çıkışına da açıklık getirdi.

"MASANIN ORADA ABDULLAH GÜL DE VAR"

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı, milli konularda daha net ve tutarlıyken, aynı durumun Millet İttifakı için geçerli olmadığını söyledi.

Şu anda Cumhur İttifakı'nın, net ve tutarlı gözüktüğünü belirten Çelebi, "6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir." diye konuştu.

"BU DENKLEM KAOS VE İSTİKRARSIZLIK GETİRİR"

Mehmet Ali Çelebi, şunları kaydetti:

"İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim."