Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur spekülasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda ve toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1 asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alınteri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir. Biz AK Parti'yiz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir Bay Kemal yok burada. Muhakkak ki müminler kardeştir. Biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak, bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, Bay Kemal bundan rahatsız. Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok.

Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa'da söylediği şu: "Belediyeyi bize verin biz size elektriği bedava verelim"



"BE EY CAHİL! HAYATINIZ YALAN"

Be ey cahil! Elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? Adana'ya gittin. Adana Belediyesi CHP'de. Hadi Adanalı çiftçilerimize bedava olarak elektriği ver. Elektriği veren biziz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektriği verir be ey cahil! Sen bunu da bir öğrenmen lazım. Zaten hayatınız yalan. Biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar. 2023'e giden bu yolda aman ha bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğratalım.

Sizler tüm bu bölgenin kaderini değiştirdiniz. Gaziantep bizim her yerde örnek gösterdiğimiz, model olarak gösterdiğimiz kahramanımızdır, gururumuzdur. Gaziantep'e olan şükran borcumuzu şehre yaptığımız hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Şimdi Gaziantep 6. Organize Sanayisi'ni kuruyor. Bay Kemal lutfeder gelirsen sana gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesile ile beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır. Sohbet ederler, yürekleri tatlanır. Bizimle uğraşmaktan dünyayı kendilerine zehir edecekler.

Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını yapıyoruz.

"İBB BİR PANKART ASMIŞ"

İstanbul'da bu sabah gelirken bir üst geçidin gövdesine Büyükşehir Belediyesi bir pankart asmış. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yurtları var" diye. Vah zavallı! Vah zavallı! Bizim şu anda Kredi Yurtlar Kurumu olarak Türkiye genelinde hamdolsun açmış olduğumuz yurtların sayısını ben unuttum. Ama Bay Kemal ve avanesinin yurtmuş, okulmuş böyle dertleri yok.

DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

Ne sinsi hesaplar yapıldığını gördük. Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak diye sevinçten yerlerinde duramıyordu. Halbuki kurun dengesiz dalgaları 84 milyonu olumsuz etkiliyor. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık, bunu bir saatte atıverdik. Kurun seviyesini şartlar belirler. Ben ekonomistim, benim işim bu."