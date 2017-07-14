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  4. 14 Temmuz 2017 08:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile tek tek görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Önce MİT Müsteşarı Hakan'ı Fidan'ı kabul eden Erdoğan'ın görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.
Erdoğan bu görüşmenin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul etti. Akar ile görüşmesi yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıların sonuncusu ise Başbakan Binali Yıldırım ile oldu. Erdoğan, Yıldırım ile 2 saat 35 dakikkalık bir görüşme gerçekleştirdi.




AA

recep tayyip erdoğan , cumhurbaşkanlığı külliyesi