Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Önce MİT Müsteşarı Hakan'ı Fidan'ı kabul eden Erdoğan'ın görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.

Erdoğan bu görüşmenin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul etti. Akar ile görüşmesi yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıların sonuncusu ise Başbakan Binali Yıldırım ile oldu. Erdoğan, Yıldırım ile 2 saat 35 dakikkalık bir görüşme gerçekleştirdi.







